Spesi 6,5 miliardi dai piemontesi, boom di moto e auto usate

Nel 2023 in Piemonte sono stati spesi quasi 6,5 miliardi di euro in beni durevoli (6 miliardi e 479 milioni), l'8,6% in più del 2022. Torino supera i 3 miliardi ed è terza in Italia. Secondo quanto rilevato dall'Osservatorio Findomestic (Gruppo Bnp) in collaborazione con Prometeia, alla trentesima edizione, l'aumento registrato in Piemonte è inferiore sia al dato nazionale (+8,9%) sia al Nord-Ovest (9,3%), ma è sostenuto dalla crescita di alcuni comparti come motoveicoli (con un vero boom ad Alessandria), auto usate ed elettrodomestici. Biella è la provincia dove le famiglie hanno investito di più in beni durevoli, con una spesa media per nucleo pari a 3.621 euro, seconda cifra più alta a livello nazionale subito dopo Modena. All'altro estremo Torino, al 43esimo posto (3.137 euro a nucleo familiare) nella classifica delle 107 province. "La spesa per auto usate e per moto è cresciuta nella regione rispettivamente del 20,5% (1 miliardo e 984 milioni) e del 23,2% (178 milioni), poco più di quanto avviene in media nel Nord-Ovest e nel caso delle auto usate anche più della media nazionale", commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic. "In crescita anche le auto nuove (+13,4%, 1 miliardo 546 milioni), ma in misura inferiore rispetto alla media del Nord Ovest e italiana soprattutto per la limitata crescita di questa voce di spesa nel capoluogo", continua. Buon aumento negli acquisti di elettrodomestici (+3,9% 422 milioni), mentre rimangono stabili i mobili (+0,7% a 1 miliardo e 529 milioni). Ribassi, come nel resto d'Italia, nell'elettronica di consumo (-27,9%) e nell'information technology (-7%). Ogni famiglia piemontese ha speso in media 3.226 euro per beni durevoli: cifra superiore di quasi 400 euro alla media italiana.