Crt. Azzone (Cariplo), ci sono strumenti per capire

"C'è un'indagine della magistratura e ci sono gli ispettori del Mef. Credo che ci siano tutti gli strumenti per capire quali problemi si siano effettivamente riscontrati e quali siano le modalità per intervenire". Lo ha detto il presidente di Acri e Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, a margine della presentazione dei risultati di "QuBì - La ricetta contro la povertà infantile", in merito alle indagini della Procura di Torino su Fondazione Crt. Azzone ha poi aggiunto che "credo sia impossibile fare previsioni dall'esterno, non avendo visto le carte e non avendo la contezza effettiva di che cosa eventualmente sia successo".