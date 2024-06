Damilano, ricordare la Normandia è ricordare nostre radici

"Ottant'anni fa lo sbarco in Normandia: il mio primo pensiero oggi va a quei 130mila ragazzi americani, canadesi e britannici - e non solo - che sacrificarono la propria vita e la propria libertà per liberare l'Europa dall'orrore della guerra e delle dittature. Dimenticare il loro sacrificio e il loro coraggio vuol dire dimenticare le nostre radici, dimenticare chi siamo". Così, su Facebook, Paolo Damilano, candidato di Forza Italia alle europee. "Sabato e domenica - aggiunge - andiamo a votare anche per loro: libertà e democrazia non sono parole scontate e astratte, ma vanno sostanziate con azioni concrete, a partire dal voto".