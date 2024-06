Bertola, altre conferme su Pfas a Spinetta Marengo

Ancora conferme sulla presenza di Pfas (sostanze perfluoroalchilate, composti chimici che non degradano e con potenziali rischi per la salute, ndr) nelle acque piemontesi: a seguito di nuovi controlli effettuati a maggio, l'Arpa del Piemonte ha constatato la presenza di schiume vicino allo scarico del polo chimico di Spinetta Marengo, contenenti valori oltre limite per una sostanza perfluoroalchilica di nuova generazione appartenente alla famiglia Pfas. In un altro campione di schiuma sono stati riscontrati diversi composti Pfas, tra cui Adv e Pfoa, quest'ultimo classificato come sostanza cancerogena. Un problema noto che, a seguito dei dati emersi dall'indagine di Greenpeace, coinvolge non solo le aree limitrofe il polo chimico, ma tutto il Piemonte". A riferirlo, in una nota, è Giorgio Bertola, consigliere regionale della lista civica Piemonte ambientalista e solidale. "Assume quindi oggi ancora più importanza - afferma il consigliere - l'applicazione del mio ordine del giorno approvato in Consiglio regionale il 4 aprile scorso, che impegna la Regione a effettuare maggiori controlli e monitoraggi su tutte le acque piemontesi. È fondamentale che la Regione Piemonte intervenga prontamente per garantire la sicurezza e la qualità delle risorse idriche per proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini". "Se eletto in Consiglio regionale - conclude Bertola - continuerò a sollecitare azioni concrete e tempestive da parte di tutte le autorità competenti e mi impegnerò per mettere in piedi una legge che metta al bando tutti i Pfas nella nostra regione".