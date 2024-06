Campus università di Alessandria, circa 22 milioni dal ministero

Il ministero dell'Università e della ricerca ha pubblicato il decreto con cui è stato approvato il cofinanziamento di 21 milioni 971mila euro per il campus universitario di Alessandria. La commissione - come spiega un comunicato stampa - ha valutato 42 progetti presentati su bando, classificando l'Università del Piemonte orientale (Upo) al sesto posto e al quarto per l'entità del finanziamento assegnato. Il termine per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori è fissato al 30 giugno 2025. "È un'enorme soddisfazione lasciare l'incarico di rettore con la certezza che quanto programmato si possa realizzare - sottolinea il professor Gian Carlo Avanzi -. In questi giorni abbiamo avuto conferme anche sul Campus vercellese al rione Isola e sulle nuove residenze all'ex Centro sociale di Novara". La decisione del campus è stata presa dal Cda dell'Università a dicembre 2020. Si è poi cercata l'area più adatta attraverso un avviso pubblico di manifestazioni di interesse. Nel 2022 è stata identificata e sono stati siglati un contratto preliminare e l'atto definitivo di passaggio di proprietà. È quindi iniziato l'iter progettuale premiato dal ministero. Il campus costerà circa 67 milioni, con un investimento diretto dell'Upo di 45. Si estenderà per oltre 21.000 metri quadrati e confina con le attuali strutture del Disit (Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica). Ospiterà i corsi delle Professioni sanitarie, quello magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e tutti quelli del Digspes (Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche).