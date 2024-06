Marrone (FdI), Pentenero sul palco con Salis è deriva ideologica

"Che Pentenero salga sullo stesso palco dove terrà il comizio dagli arresti domiciliari la Salis rappresenta alla perfezione la deriva ideologica della sinistra piemontese, ridotta ad elemosinare il voto degli antagonisti cui stanno già regalando i centri sociali occupati". Lo dichiara in una nota Maurizio Marrone (FdI), assessore regionale alle Politiche sociali in Piemonte, a proposito dell'incontro elettorale in programma oggi per la candidata di centrosinistra alla presidenza della Regione. "Con estremisti capaci solo di aggredire le forze dell'ordine e gli avversari, vandalizzare tutto e paralizzare l'Università - prosegue Marrone - noi invece non prenderemmo mai neanche un caffè. Chissà quale assessorato offrirebbe mai loro Pentenero in caso di vittoria, magari quello alla violenza politica?".