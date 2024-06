Urso, "dobbiamo pensare a nuove misure dopo Ecobonus"

"Il successo dell'Ecobonus ci fa riflettere sulle ulteriori misure che dobbiamo adottare dopo questo piano incentivi per soddisfare le esigenze delle nostre famiglie e per rendere l'aria più salubre". Lo ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'Automotive Business Summit 2024 del Sole 24 e di Radio 24. "Gran parte delle richieste degli ecobonus, soprattutto per quanto riguarda le auto elettriche, è passata attraverso i concessionari, ai quali si è rivolta la clientela privata, una parte anche attraverso le società di autonoleggio. In poche ore è stata esaurita l'intera dotazione di risorse, pur molto significativa, di oltre 200 milioni di euro, destinati appunto all'acquisto di auto elettriche" ha ricordato Urso.