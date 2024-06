Rissa in strada, tre denunciati e due feriti nel Torinese

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Ivrea a seguito di una rissa scoppiata in strada, l'altra sera, in via Roma a Banchette, nel Torinese. Due coinvolti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso: se la sono cavata con qualche giorno di prognosi. Nel corso della lite sarebbero stati aggrediti con oggetti contundenti. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, alla rissa hanno partecipato diversi stranieri già da diverso tempo residenti in paese. All'arrivo delle pattuglie, però, alcune persone sono riuscite a dileguarsi.