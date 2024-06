Vandali imbrattano case nel Torinese, indagano i carabinieri

Scritte omofobe e disegni osceni sono comparsi nella notte su diverse case del centro storico di Rivarolo, nel Torinese. Il raid dei vandali ha danneggiato i muri di almeno cinque abitazioni in via Montebello. I residenti si sono accorti delle scritte solo questa mattina. In corso le indagini dei carabinieri di Rivarolo. Il Comune ha di recente installato alcune telecamere di videosorveglianza proprio nella zona del centro che probabilmente hanno ripreso l'azione dei vandali.