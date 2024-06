Governo: Renzi, a destra ancora cultura di odio contro ebrei

"Nel mondo della destra italiana e romana c'è ancora un atteggiamento contro gli ebrei che fa impressione". Lo ha detto ai cronisti il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando il caso che vede coinvolto il capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli. "Più cercano di ripulirsi e di dimostrarsi persone serie e presentabili in società, più scappano dal sottobosco dei più stretti collaboratori dei nostri leader di governo, delle espressioni e delle frasi offensive che fossi in Meloni mi imbarazzerebbero molto. Credo che l'autosospensione non basti, credo che Meloni dovrebbe cacciare chi utilizza queste espressioni. Credo anche - ha poi sottolineato Renzi - che chi dentro la Comunità ebraica si illude di avere a che fare con delle persone 'ripulite' non si renda conto di come un certo anti-sionismo e più in generale una certa cultura di odio verso gli ebrei, continui ad essere forte nella destra italiana e in spezzoni di sinistra, anche a livello europeo", ha concluso.