Radicali, flash mob per revoca cittadinanza Pezzana a Mussolini

Chiedere la revoca della cittadinanza a Benito Mussolini e contestualmente concederla a Giacomo Matteotti: è la ragione per cui viene annunciato per lunedì mattina un flash mob radicale davanti al Municipio di Pezzana (Vercelli), "nel centenario del rapimento e dell'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti da parte di squadristi fascisti" "In alternativa - spiegano gli esponenti radicali in una nota - chiederemo al Comune di Pezzana di rinominare via Giacomo Matteotti, dove sorge il Municipio, in via Benito Mussolini, qualora l'amministrazione rivendichi ancora le parole scritte nell'ultima delibera, quindi reputi insindacabile l'onorabilità del Duce". Lo sostengono "considerato che di fronte alla nostra precedente richiesta di revocare la cittadinanza onoraria concessa nel 1924, il sindaco decise tre anni fa di rivendicare e fare propria tale decisione, rinnovando la cittadinanza onoraria a un uomo che, il 3 gennaio 1925, in Parlamento, assunse su di sé la responsabilità morale del delitto Matteotti e di tutte le violenze commesse dagli squadristi fascisti in Italia dalla fondazione del Fasci di combattimento nel 1919". A depositare la richiesta di revoca della cittadinanza a Mussolini nel 2021 era stato il presidente dei Radicali Italiani, Igor Boni, che puntava alla revoca dell'atto risalente a quasi cento anni prima, con cui l'allora Giunta pezzanese conferiva la cittadinanza onoraria a Mussolini. Il Consiglio si era espresso all'unanimità confermando o meglio non revocando, il titolo assegnato nel 1924 a Mussolini.