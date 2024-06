Corteo pro Palestina, imbrattata con vernice banca a Torino

Un gruppo di incappucciati, usciti dal corteo Pro Palestina che sta sfilando per le strade del centro di Torino, armati con degli estintori riempiti di vernice rossa ha imbrattato la facciata della banca di Intesa Sanpaolo in via San Francesco d'Assisi. Sono stati accesi dei fumogeni e delle torce mentre dal microfono lo speaker ha detto: "Il problema degli accordi con l'università dipende da questa banca. L'università è pubblica e anche per questo ci battiamo ogni giorno". Oltre alla vernice sono state fatte scritte dove accusano la banca di complicità con Israele.