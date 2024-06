Lo Russo, "votare è compiere un gesto di responsabilità"

"Votare è sempre una grande emozione: significa far sentire la propria voce, compiere un gesto di responsabilità verso tutta la comunità. Un gesto cruciale, sempre, per i nostri territori, per la nostra Europa, per la nostra democrazia: anche per questo è importante che, ciascuno di noi, eserciti il proprio diritto". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha votato questa mattina al seggio della scuola Ada Negri. "Votare è anche un dovere che abbiamo tutte e tutti, anche e soprattutto in un momento in cui le libertà sono troppo spesso negate", aggiunge il primo cittadino, sottolineando che "anche per questo è stato bello vedere ai seggi tante ragazze e tanti ragazzi, anche tra gli scrutatori: un esempio di senso civico e partecipazione, che ci fa ben sperare per il futuro. Ho avuto poi l'occasione - conclude - di incontrare le persone che lavorano per rendere funzionale la complessa macchina del voto, a cui va un grande grazie per il loro impegno fondamentale. E, a tutte e tutti noi, buon voto".