Europee: Moratti, risultato oltre aspettative

“Estrema soddisfazione per un risultato elettorale oltre le aspettative, sia per il partito sia personali, e un grande ringraziamento a tutti gli elettori che mi hanno votata” Così Letizia Moratti, neoeletta di Forza Italia-Ppe al Parlamento europeo con circa 42mila preferenze, candidato più votato in tutte le regioni del Nord dopo il capolista Antonio Tajani, commenta “l’exploit" di Forza Italia. “L’esito del voto delle elezioni europee - spiega Moratti - presenta una Forza Italia rafforzata che a livello nazionale si pone come secondo partito politico di governo e che al Nord torna protagonista. Un partito moderato nuovamente imprescindibile baricentro della politica nazionale ed europea grazie al lavoro di questi mesi del segretario nazionale Antonio Tajani, di tutta la classe dirigente e dei militanti”. “Nelle circoscrizioni Nord Ovest e Nord Est Forza Italia raggiunge un importante risultato, in particolare nel cuore della locomotiva economica del Paese, in Lombardia, dove sfiora la doppia cifra, grazie soprattutto all’ottima iniziativa politica del coordinatore regionale Alessandro Sorte e della sua squadra. Rilevante anche il risultato ottenuto a Milano dove Forza Italia cresce di ben tre punti percentuali rispetto alla regionali dello scorso anno e sfiora il 9% dei consensi. Una solida base di partenza sulla quale costruire un nuovo progetto politico che riporti la città alla buona amministrazione del centrodestra, che aveva scritto le pagine più belle con Expo e con la trasformazione innovativa e internazionale”, conclude Moratti