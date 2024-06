Cgil, Torino si candidi per ospitare i modelli Leapmotor

"Fanno bene i sindacati metalmeccanici torinesi a incalzare Stellantis e gli enti locali perché la 500 chiamata ibrida è un modo per guadagnare tempo, ma non sappiamo ancora di quanto ridurrà l'utilizzo della cassa integrazione, potranno incidere solo i volumi. Abbiamo bisogno di insistere per avere nuovi prodotti e nuovi produttori". Lo afferma Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte, a proposito della nuova giornata di mobilitazione per Mirafiori il 12 giugno a Torino. "Non è un segreto che, in base al regime di dazi che metterà o non metterà l'Europa - osserva Airaudo - Stellantis stia studiando l'arrivo della produzione dei modelli Leapmotor dei segmenti C e D in Francia. Torino e l'Italia dovrebbero chiedere di ospitare uno di questi segmenti. Nella giornate del 12 è bene incalzare anche il governo sui produttori cinesi interessati all'arrivo in Europa e in Italia. Cirio e Lo Russo devono incamerare l'avere guadagnato tempo, ma devono portare più sicurezza al territorio e questa si può avere solo con nuovi prodotti e produttori aggiuntivi".