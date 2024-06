Lo Russo, dimensione successo di Cirio innegabile

"La dimensione del successo di Cirio è innegabile ed è doveroso da parte mia fargli le congratulazioni per questo risultato". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commenta il voto per la presidenza della Regione Piemonte con la rielezione di Alberto Cirio. Lo Russo osserva che "si conferma una dimensione di un centrodestra che, soprattutto nel cosiddetto Piemonte 2, è estremamente radicato e che evidentemente ha confermato, con uno spostamento rilevante di voti dalla Lega a Fratelli d'Italia, il suo baricentro politico. È innegabile - aggiunge Lo Russo - che il risultato della lista civica del presidente sia stato un risultato importante ed è chiaro anche che dentro questa dimensione si è giocata parte della campagna del centrodestra". Lo Russo ringrazia la candidata del centrosinistra, la dem Gianna Pentenero per la "generosità" con la quale "si è messa a disposizione della coalizione di centrosinistra in una partita che non è iniziata certamente coi favori del pronostico e che è stata caratterizzata da vicende complesse in fase di avvio".