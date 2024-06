D-DAY

Roba da Chiodi a Tortona

Il centrodestra incassa la conferma del sindaco uscente: "Da mercoledì si torna a lavorare per completare il lavoro di questi cinque anni". Ampio il distacco con l'avversario del centrodestra Agosti che riconosce sportivamente la sconfitta

“Da mercoledì si torna a lavorare, come negli ultimi 5 anni, con l’impegno di portare a termine la progettualità realizzata in questo quinquennio ed essere sempre disponibili ad ascoltare i tortonesi, che ringrazio per il grande sostegno dimostrato. Ho già ricevuto la telefonata di Gianfranco Agosti, della coalizione di centrosinistra, che mi ha riconosciuto la vittoria”. Sono le prime parole di Federico Chiodi (Lega), avviato alla riconferma come sindaco di Tortona (Alessandria). Proprio il primo cittadino – 45 anni, insegnante – raggiunto telefonicamente a scrutinio in corso, fa sapere che in 15 sezioni su 25 la coalizione di centrodestra che lo sostiene con anche la civica del vice uscente Fabio Morreale si attesterebbe sul 64%. Per Agosti (Pd, Europa Verde-Verdi, Moderati/Azione, Movimenti civici) 18-19%.