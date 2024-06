D-DAY

Biella al centrodestra, ballottaggio a Vercelli e Verbania

Spoglio a rilento nei tre comuni capoluogo di provincia al voto in Piemonte. Nella capitale del riso Bagnasco insegue Scheda, decisivo il sindaco uscente Corsaro. Nella città del tessile buona performance di Olivero, fedelissimo del sottosegretario Delmastro

Probabile ballottaggio in due dei tre comuni capoluogo di provincia del Piemonte che sono andati al voto per scegliere i nuovi sindaci, mentre in uno è in vantaggio il centrodestra. A Verbania, capoluogo del Vco, sulle prime 4 mila e 300 schede scrutinate Riccardo Brezza candidato del Pd e del “campo largo” ha raggiunto il 38.5% dei voti, 29.78% per Giandomenico Albertella, candidato di una coalizione civica di centrodestra. Ferma al 18% Mirella Cristina candidata di Forza Italia Lega e Fratelli d’Italia, mentre Patrick Rabaini, civico sostenuto dall’ex sindaca Pd Silvia Marchionini, è al 9,5 %.

A Biella con 10 sezioni su 46 scrutinate il candidato del centrodestra unito, Marzio Olivero guida con il 54,44% (2270 voti). Insegue Marta Bruschi, candidata del centrosinistra al 33,86%. Ballottaggio in vista a Vercelli dove il candidato del centrodestra Roberto Scheda conduce con il 34,13% sull’alfiere del centrosinistra Gabriele Bagnasco con il 29,62 %. Terzo incomodo il sindaco uscente Andrea Corsaro che si è ripresentato con una lista civica e che per ora ha raggiunto il 14,95%. Le sezioni scrutinate sono per ora molto poche, solo 3 su 49.