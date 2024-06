Lo Russo, "Torino si candidi a sperimentare voto digitale"

"Spero che il nostro Paese possa fare un salto in avanti, ovviamente candidiamo Torino come sede sperimentale, magari partiamo con un seggio campione, ma se ci fosse questo passo in avanti lo saluterei con grande favore". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo rispondendo a una domanda sull'introduzione di sistemi di voto digitale nelle competizioni elettorali, anche come sistema per contrastare la scarsa affluenza. Analizzando i numeri delle recenti elezioni regionali ed europee, Lo Russo sottolinea che "il dato che si conferma è quello dell'astensionismo, troppe persone rinunciano a esercitare il loro diritto di voto e questo è un peccato e fa riflettere profondamente sulla disillusione che c'è rispetto alla politica". E su strumenti di voto digitalizzati auspica che "prima o poi anche il nostro Paese adotti questi metodi, che in elezioni di altra natura sono già piuttosto consolidati. Pensiamo anche alla macchina organizzativa, in questo senso la digitalizzazione farebbe la differenza, semplificherebbe, farebbe risparmiare denaro pubblico, darebbe risultati immediati sullo spoglio".