POLITICA & GIUSTIZIA

Niente arresto per il "ras" del Pd Gallo

Il tribunale del riesame respinge la richiesta della procura e dispone una blanda misura interdittiva con il divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali. Il clamore dell'indagine costrinse il figlio Raffele a ritirarsi dalle elezioni

Niente arresto ma una misura interdittiva è stata disposta dal tribunale del riesame di Torino per Salvatore Gallo, 85 anni, l’ex manager Sitaf (la società che gestisce l’autostrada Torino-Bardonecchia) indagato in un filone dell’inchiesta Echidna sulla presenza della 'ndrangheta nel nord-ovest. Gallo, ex politico del Psi ai tempi di Bettino Craxi, si avvicinò successivamente al Partito democratico a capo di una piccola componente interna molto attiva soprattutto nel corso delle campagne elettorali.

In questo ambito non è indagato per reati di criminalità organizzata ma per una ipotesi di peculato: avrebbe regalato ad amici e conoscenti delle tessere omaggio per l’autostrada proprio per alimentare il consenso a favore dei propri candidati, in primis verso il figlio Raffaele, consigliere regionale uscente indotto a ritirarsi dalla competizione proprio a seguito dell’apertura dell’indagine nei confronti del padre. I giudici del riesame si sono pronunciati sull’appello della procura, che aveva chiesto gli arresti domiciliari: è stato invece disposto il divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali. Dagli atti dell’inchiesta emerge l’interessamento di Gallo a fare eleggere candidati del Pd di sua fiducia alle comunali di Torino del 2021. Si tratta comunque di vicende che non sono state considerate reato, a parte un singolo caso considerato voto di scambio.