Gilli dov'è?

Dicono che… dal giorno della sua nomina la sua faccia l'abbiano vista in pochi in corso Vittorio Emanuele. Sarà forse che ancora deve finire di fare gli scatoloni nel suo ufficio di Washington o forse è impegnato a sbrigare le ultime faccende americane, fatto sta che Marco Gilli ha marcato visita anche a quella che doveva essere la sua prima uscita pubblica da presidente della Compagnia di San Paolo. All’incontro in programma questa mattina alle Ogr di Torino sull’intelligenza artificiale, infatti, l’ex rettore si è limitato a un intervento da remoto. E in fondazione iniziano a mormorare.