Pd in piazza a Torino contro riforme Meloni

Anche a Torino il Pd ha promosso per domani pomeriggio in piazza Palazzo di Città, in concomitanza con la manifestazione nazionale, un'iniziativa in difesa della Costituzione e dell'Unità nazionale e per dire no alle riforme del premierato e dell'autonomia differenziata. Al presidio sarà presente in piazza anche il Movimento 5 Stelle che in una nota sottolinea "non possiamo rimanere impassibili di fronte a chi coltiva tendenze autoritarie e tenta di dividere l'Italia".