Malattie infettive del riso, parte il monitoraggio regionale

La Regione Piemonte ha ripreso le attività di monitoraggio contro il brusone del riso, gestite dall'Assessorato all'Agricoltura tramite il Settore fitosanitario e Servizi tecnico scientifici. Il servizio, attivo da oltre dieci anni, pubblica un bollettino bisettimanale sulle condizioni di rischio della malattia. La collaborazione con Ires, Ente nazionale risi e Fondazione agraria novarese permette di monitorare le spore infettive e i dati agrometeorologici tramite stazioni di rilevamento. Le attività si svolgono da metà giugno a fine agosto in sette aree delle province di Alessandria, Novara e Vercelli. Il bollettino, disponibile sul sito della Regione, sarà diffuso anche via sms dall'Ente nazionale risi per informare i risicoltori piemontesi e altre istituzioni interessate.