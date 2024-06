Ance Alessandria, a Boggeri il premio Imprenditore d'Eccellenza

A Gino Boggeri di Cabella Ligure (Alessandria) - dove ha sede tuttora l'impresa, iniziata con un impianto di produzione del calcestruzzo con i fratelli Andrea e Marco e il papà Battista - è andato il primo riconoscimento di 'Imprenditore d'eccellenza'. A consegnarlo l'Ance Alessandria. "Essere imprenditori - è scritto nelle motivazioni - è una qualifica che denota particolari doti di ingegno. Esserlo nella filiera dell'edilizia comporta il possesso di visioni complesse della propria attività. Impegnarsi in incarichi associativi richiede disponibilità a ricercare le soluzioni ai problemi dei colleghi attraverso uno spirito di collegialità. Gino Boggeri ha impersonato tutto questo". Già tesoriere di Ance, nel ringraziare il presidente Paolo Valvassore, il vincitore ha sottolineato che "il futuro può essere garantito dalle novità energetiche e dalla rete d'impresa insieme alla professionalità e alla collaborazione dei dipendenti, come è avvenuto per noi". L'impresa, che oggi vanta una quarantina di maestranze, si è dedicata anche al settore immobiliare creando 'Euronovi', che realizzò lo sviluppo edilizio nell'area del Museo del Ciclismo dei Campionissimi. Ha partecipato anche alla realizzazione dell'Outlet di Serravalle Scrivia.