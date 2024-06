Dia, confiscati 130 mln beni alle mafie in primi 6 mesi 2023

Oltre 29 milioni di beni sequestrati e quasi 130 milioni di beni confiscati. Sono alcuni dei dati dell'azione di contrasto ai gruppi mafiosi contenuti nella Relazione semestrale della Dia relativa all'attività svolta nei primi sei mesi del 2023. In particolare, ammonta a 29.130.500 euro il valore dei beni sequestrati nell'attività preventiva e a 542.343 euro nella repressiva. Confiscati beni per 120.620.101 euro con l'attività preventiva e per un valore di 8.230.00 con la repressiva. Nel dettaglio, oltre 4 milioni di beni sono stati sequestrati alla criminalità organizzata calabrese, circa due milioni a quella siciliana e 2,6 milioni alla criminalità organizzata campana. Quanto alle confische il valore dei beni sequestrati alla criminalità siciliana sfiora i 100 milioni. Tredici le attività investigative concluse dalla Dia nello stesso periodo e 63 i provvedimenti restrittivi. Allo stato - si legge nella relazione - sono in corso 295 attività di polizia giudiziaria, di cui 77 operazioni denominate (13 avviate d'iniziativa e 64 su delega) e 218 indagini relative ad accertamenti investigativi connessi a procedimenti penali.