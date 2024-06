Stellantis, 2 miliardi di ricavi da economia circolare nel 2030

Stellantis conferma i suoi obiettivi sull'economia circolare. "Restiamo impegnati a raggiungere il nostro obiettivo di aumentare di dieci volte i ricavi dal riciclo per raggiungere più di 2 miliardi di euro di ricavi dall'economia circolare entro il 2030 in linea con il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis", ha sottolineato Alison Jones, vicepresidente senior di Stellantis Global Circular Economy, durante l'International Congresso sul riciclo automobilistico (Iarc), ad Anversa, in Belgio. "Dall'introduzione nel 2022 di Sustainera, il business di Stellantis focalizzato sulle iniziative di economia circolare, abbiamo ottenuto risultati molto positivi in aree quali la rigenerazione dei componenti, il riciclo delle batterie e i veicoli a fine vita", ha spiegato Alison. "Sustainera - ha aggiunto - sta facendo notevoli progressi nei suoi sforzi di rinnovamento, aumentando la propria presenza nel riciclo, ampliando la partecipazione nell'approvvigionamento dei materiali e limitando l'impatto sulle risorse naturali". Alison ha ricordato i risultati raggiunti con la piattaforma per i veicoli a fine vita, a disposizione da gennaio delle concessionarie e dei clienti privati in Belgio, Francia e Lussemburgo attraverso la piattaforma Valorauto. "Qualunque sia la marca e il tipo di motore (a combustione, ibrido o elettrico), la casa - ha spiegato Alison Jones - offre una gamma completa di servizi, con ritiro gratuito e possibilità di ritorno economico per gli utenti. Valorauto è il fornitore di servizi appartenente alla joint venture Sustainera Valorauto tra Stellantis e Galloo, uno dei principali attori del settore automobilistico per la raccolta differenziata. Questa joint venture opera con trattamenti che consentono il ritiro del veicolo, il suo smantellamento e il recupero di parti da riutilizzare o da rigenerare (anche elettriche). Ciò che rimane può essere riciclato ed è in linea con gli obiettivi dell'azienda per l'economia circolare volti ad estendere la durata dei prodotti e, quando non più possibile, a riconsegnare il materiale al ciclo produttivo per ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale creando valore economico e rispettando le normative europee". In particolare, per garantire la conformità alla legge francese sull'economia circolare, Stellantis ha sviluppato il proprio sistema aziendale per la gestione di tutti i veicoli a fine vita del gruppo, garantendo la qualità del processo dalla eco-progettazione dei veicoli fino al trattamento a fine vita, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del modello di economia circolare. L'intenzione è quella di adottare sistemi analoghi in altri Paesi, ove possibile, in conformità con le leggi e le normative vigenti, espandendo al contempo i servizi di Valorauto nei principali mercati europei. Alison Jones ha ricordato il protocollo d'intesa siglato da Stellantis con Orano per creare una joint venture per la gestione delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita e degli scarti provenienti dalle gigafactory in Europa e in Nord America. L'accordo rafforza la posizione di Stellantis nella catena del valore delle batterie per veicoli elettrici, garantendo un ulteriore accesso al cobalto, al nichel e al litio necessari per l'elettrificazione e la transizione energetica e contribuendo a soddisfare la direttiva dell'Unione Europea 2031 sulle batterie, che prevede l'utilizzo di materiali riciclati nelle batterie nuove. Questa partnership è tra le prime azioni del settore per promuovere un approccio globale alla produzione e al consumo in linea con il modello di economia circolare.