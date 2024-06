Cinque Vele Legambiente, quarto posto per il lago di Avigliana

Cinque Vele confermate per il Lago Grande di Avigliana, alle porte di Torino, che si assesta al quarto posto nella sezione dedicata alle località lacustri per il riconoscimento assegnato da Legambiente e dal Touring Club Italiano. Posto che in classifica Avigliana condivide con Sospirolo, sul lago del Mis, in Veneto e si posiziona dietro al Lago dell'Accesa a Massa Marittima (Grosseto), mentre il primo e il secondo posto sono state assegnate al Lago di Molveno e Appiano sulla Strada del Vino sul Lago di Monticolo, nelle province autonome di Trentino e Alto Adige. Proprio la regione Trentino-Alto Adige si conferma la regione con più località premiate con i vessilli della sostenibilità, seguita a parimerito da Piemonte e Lombardia.