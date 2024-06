Voto per i ballottaggi fino alle 15, a Vercelli affluenza 32,9%

Seconda e ultima giornata di voto oggi, fino alle ore 15, per gli 8 comuni piemontesi interessati dal ballottaggio, 5 - Biella, Vercelli, Leini, Giaveno e Rivoli con popolazione superiore ai 15mila abitanti, 3 - Stroppo, nel Cuneese, Valle San Nicolao, nel Biellese, e Pragelato, nel Torinese, per il pareggio nel primo turno. Alle 23 di ieri sera l'affluenza più bassa è stata a Vercelli, 32,91 per cento, quella più alta a Stroppo, 51,82 per cento. A Verbania aveva votato il 39,01 per cento, a Rivoli il 35,23.