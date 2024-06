Semiconduttori, Cirio: Triangolo industriale Genova-Milano-Torino torna attuale

L'investimento di Silicon Box, che ha scelto Novara per creare il primo sito di produzione di chiplet in Europa, è "una notizia che rafforza un lavoro svolto con impegno, con determinazione, con serietà, con spirito un po' sabaudo, se mi permettete, perché noi in silenzio, giorno per giorno, abbiamo lavorato e abbiamo cercato di dimostrare che era conveniente venire in Piemonte". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in conferenza stampa al Mimit. "Dobbiamo ringraziare il Ministro Urso per aver dato all'Italia questa opportunità, perché il Governo ha dato la possibilità al nostro Paese di cogliere l'occasione di interagire e di presentarsi alle varie regioni e di fare la propria proposta di insediamento di Silicon Box. Tra queste proposte c'è stata la nostra, quella del Piemonte, quella di Novara e noi siamo molto soddisfatti di essere stati scelti perché siamo stati scelti sulla base di un ragionamento pratico e tecnico, sulla base di numeri, sulla base di opportunità, e queste sono le scelte migliori, perché aprono ad altre scelte analoghe". "Quel vecchio triangolo industriale che era Genova, Milano e Torino - osserva - oggi ritorna attuale grazie a una serie di fattori, ma innanzitutto grazie alla nostra infrastrutture". "Il sito di Silicon Box nasce geograficamente tra il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino - spiega Cirio -. Nasce tra due delle università più importanti al mondo in capacità di ricerca e innovazione tecnologica e questo è fondamentale per chi vuole crescere. La Regione è poi sede della Fondazione per l'intelligenza artificiale dove Urso, con il suo collega Giorgetti e la collega Bernini ha sottoscritto soltanto qualche settimana fa la Costituzione della Fondazione Italiana per l'intelligenza artificiale che ha sede a Torino".