Nipote tenta di accoltellare lo zio nel Torinese, arrestato

I carabinieri di Chivasso (Torino) hanno arrestato per tentato omicidio un 28enne residente a Lauriano, nel Torinese. La scorsa notte, per cause in fase di accertamento, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato protagonista nella propria abitazione di un violento diverbio con lo zio che convive con lui. Quando ha perso il controllo ha impugnato un coltello da cucina e ha sferrato alcuni fendenti all'indirizzo del parente, senza però colpirlo. La vittima dell'aggressione è riuscita a chiudersi in una stanza e a chiamare il 112. L'intervento dei militari dell'Arma è stato tempestivo e l'equipaggio è riuscito ad entrare nell'abitazione disarmando e immobilizzando l'aggressore. Il coltello è stato sequestrato e il 28enne arrestato e trasferito in carcere a Ivrea.