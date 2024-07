Assessore Porcedda, a Torino razzismo non dà particolare allarme

"A quanto ne sappiamo ad oggi risultano episodi isolati e indipendenti uno dall'altro. Il fatto che siano capitati molto a ridosso uno dall'altro fa in modo che l'attenzione di concentri un po' di più su quel fenomeno, che però ad oggi non è un fenomeno che a Torino sia particolarmente allarmante. In tutti gli incontri che abbiamo in prefettura non è una tematica che è stata portata all'attenzione dal punto di vista della sicurezza". Così, a margine della consegna ai vigili, da parte dell'Unione Industriali, di kit per le donne maltrattate, l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda, interpellato sulle due aggressioni dei giorni scorsi, di cui sono stati vittime un artista di strada e l'influencer Pietro Morello, che hanno parlato di episodi a sfondo razzista e fascista. "Ovviamente - aggiunge Porcedda - qualsiasi evento singolo che si dovesse presentare in maniera estemporanea, se adeguatamente denunciato, le forze di polizia lo perseguiranno nei dovuto modi cercando di individuare sia i motivi che l'identità degli aggressori".