Malore in vacanza, muore il sindaco di Morozzo

È morto all'età di 64 anni, mentre si trovava in vacanza a Cannes, il sindaco di Morozzo (Cuneo), Mauro Fissore. A quanto si apprende, sarebbe stato stroncato da un malore. Fissore, eletto una prima volta nel 2015, era stato confermato per un secondo mandato nel 2020, alla guida della lista civica Ascolto e servizio. In precedenza era stato anche consigliere e assessore nella vicina Sant'Albano Stura. Per oltre trent'anni ha lavorato come guardiaparco nel sistema aree protette della Regione Piemonte, prima nel Parco naturale alta Valle Pesio e Tanaro e poi, dopo l'accorpamento, nel Parco Alpi Marittime. In veste di amministratore aveva guidato il rilancio della tradizionale Fiera del Cappone in anni recenti. Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo commenta così la notizia: "Sono sgomento, per me Mauro, prima che un collega, era un amico. Un amico carissimo da tanti anni e prima di me con mio papà. Non ho parole, voglio solo esprimere a nome dell'intera comunità provinciale la vicinanza alla sua famiglia ed a tutti i concittadini di Morozzo".