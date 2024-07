Sinistra Italiana, domani assemblea nazionale

Domani Sabato 6 luglio 2024 si riunisce a Roma l'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, a partire dalle ore 10 presso il centro Congressi Frentani (Via dei Frentani 4). I lavori saranno aperti da una relazione del segretario nazionale Nicola Fratoianni, che sarà dedicata alla situazione politica del Paese e agli sviluppi dello scenario internazionale all'indomani delle elezioni europee ed amministrative. Come al solito, i lavori dell'Assemblea Nazionale non sono aperti agli organi di informazione, e sarà organizzato a margine dei lavori, subito dopo la relazione un punto stampa del segretario.