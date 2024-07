Maltempo: a Biella i vigili del fuoco in azione nella notte

Nel Biellese è stata una notte di pioggia ininterrotta e di vento forte, con una serie di interventi dei vigili del fuoco. Quelli di Cossato e di Ponzone hanno provveduto allo sgombero e alla messa in sicurezza di tutte le strade per garantire la viabilità e la sicurezza dei cittadini. Nella notte sempre a Viverone, sono intervenuti per un tetto, che per il forte vento, ha causato la caduta di tegole sulla strada. Grazie all'ausilio dell'autoscala e usando delle tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) hanno provveduto a sistemare le tegole rimosse e a coprire, provvisoriamente, con un telo la parte di tetto esposta alle intemperie.