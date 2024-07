Incidente sulla statale del Colle di Nava a Fossano

A causa di un incidente stradale, è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta stamani, in entrambe le direzioni, la strada statale 28 Del Colle di Nava a Fossano (Cuneo). Nel sinistro, come riferisce l'Anas in una nota, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un autocarro, dunque sono state effettuate da prima delle 10, per una mezz'ora, deviazioni sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e la polizia stradale "per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile" aggiunge l'Anas.