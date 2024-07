Unioncamere aiuterà le imprese per i fondi europei

Unioncamere Piemonte illustrerà alle aziende dei vari territori l'impianto delle prossime misure previste nell'ambito del Programma regionale (Pr) del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-27 (Fesr) e le opportunità per il sistema imprenditoriale piemontese. L'azione prevista dalla collaborazione con la Regione Piemonte consiste nello stimolare la partecipazione delle imprese di più piccola dimensione attraverso informazione, formazione e accompagnamento. "Informare per preparare gli imprenditori a sfruttare tutte le potenzialità della seconda edizione del voucher digitalizzazione pmi volto ad aiutare il sistema produttivo, dalle piccole alle medie imprese, inclusi professionisti e micro imprese nell'attuazione della trasformazione digitale Questo l'obiettivo degli incontri programmati con il supporto delle Camere di commercio in tutto il territorio piemontese e che serviranno per costruire il Piemonte dei prossimi vent'anni" commentano l'assessore allo sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano, e l'assessore all'Innovazione e ai Servizi digitali per cittadini e imprese, Matteo Marnati. "Il Programma regionale Fesr 2021-2027 rappresenta un'opportunità di crescita unica per le imprese piemontesi e per l'intero sistema economico regionale, soprattutto negli ambiti della crescita sostenibile, della competitività e dell'innovazione oltre che della transizione digitale. In quest'ottica, come Camere di commercio, sosteniamo e promuoviamo iniziative mirate a una crescita consapevole delle imprese e lo facciamo con una marcia in più, grazie al supporto di un team di esperti sempre a disposizione delle imprese: così le aziende potranno ottenere informazioni, avere risposte e supporto rispetto ai bandi Fesr. Dopo i numeri più che positivi del primo bando (finanziato inizialmente con 11 milioni - esauriti in 40 minuti - poi rifinanziato con altri 13 milioni per coprire tutte le 1.341 domande arrivate) siamo orgogliosi di poter lavorare come Camere di commercio a questa seconda edizione del bando Voucher digitalizzazione pmi della Regione Piemonte, pubblicato sul Bur il 27 giugno" aggiunge il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia.