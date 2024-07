Lo Russo, per mia abitudine guardo più a risultati che a sondaggi

"Per mia abitudine guardo meno ai sondaggi e più ai risultati, ma questo non vuole dire che non si debbano trarre spunti di riflessione per migliorare l'azione amministrativa". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo sul "Governance Poll" pubblicata dal Sole 24 ore sul gradimento dei sindaci. Dal sondaggio "arrivano luci e ombre: - prosegue Lo Russo - da un lato il gradimento nei miei confronti è superiore al 50%, dall'altro indica che si può ancora migliorare per andare incontro alle istanze dei cittadini". Nel sondaggio il primo cittadino di Torino ha perso il 7,7% rispetto al consenso ottenuto quando è stato eletto.