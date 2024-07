POLITICA & GIUSTIZIA

Finanziamento illecito: nuovo arresto per Toti

Altra tegola sul governatore ligure. Misura cautelare agli arresti domiciliari ora accusato per la vicenda degli spot elettorali pagati, secondo l'accusa, sottobanco da Esselunga e proiettati su un maxi schermo. Indagati anche Cozzani, Rossi e Moncada

Nuova misura cautelare agli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il governatore è ora accusato di finanziamento illecito per la vicenda degli spot elettorali pagati, secondo l'accusa, sottobanco da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo. Indagati, per lo stesso reato, anche l’ex braccio destro di Toti Matteo Cozzani, l’ex senatore e proprietario di Primocanale Maurizio Rossi e l’ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada.

L’accusa è di violazione della legge sul finanziamento ai partiti e riguarda i 50 mila euro versati da Esselunga per spot pubblicitari della catena di supermercati sulla tv genovese Primocanale, durante le elezioni comunali del 2022. Questo provvedimento non prolunga gli arresti domiciliari per il governatore. Secondo la procura della Repubblica di Genova, gran parte di quei fondi furono utilizzati per pagare spot elettorali del comitato Toti per Bucci, il candidato, Marco Bucci, che poi fu eletto a sindaco.

L’ordinanza è stata notificata dalla Guardia di Finanza nella villetta di Ameglia (La Spezia) in cui il governatore della Liguria si trova dal 7 maggio ai domiciliari per corruzione, per le presunte tangenti ricevute sotto forma di finanziamenti illeciti dall’imprenditore portuale Aldo Spinelli.

La vicenda Esselunga era già contenuta nella prima ordinanza. Toti, sempre per questa storia, è accusato già di corruzione assieme al suo capo di gabinetto Cozzani e a Moncada, che allora era al vertice di Esselunga e dal quale si è dimesso quando è emersa l’inchiesta. Per questi spot è già indagato per finanziamento illecito l’editore di Primocanale Rossi. Ora questa ipotesi di accusa viene anche estesa a Toti, Cozzani e Moncada.

Oggi pomeriggio, intanto, si terrà a Genova la manifestazione del centrosinistra per chiedere le dimissioni di Toti e nuove elezioni. Prevista la presenza di Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs).