L'arrocco di Cirio

Dicono che… dopo la pedalata faranno la rivincita a scacchi. Dopo il match in campagna elettorale, il leader dei Moderati Mimmo Portas e il governatore del Piemonte Alberto Cirio torneranno a mangiarsi le pedine a vicenda (solo per gioco) sotto il sole ligure. I due ci hanno preso gusto a competere dopo la biciclettata “per l’ambiente” di ieri. Una corsa partita dall’Envipark di cui Portas è presidente per volontà del sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

In riva al mare di Cervo, a due passi da Diano Marina dove ha l’ombrellone di Cirio, la nuova sfida si annuncia mitigata dal savoir-faire della politica. Nel senso che il leader dei Moderati con la emme maiuscola dovrà provarle tutte per evitare di fare più volte scacco a Cirio. Servirà tutta l’astuzia di Portas per perdere con Cirio, che a scacchi non è notoriamente Kasparov.