DIRITTI & ROVESCI

"Casa popolare, prima i piemontesi". Incostituzionale la legge leghista

La Consulta abbatte il totem del partito di Salvini. La norma approvata dalla giunta Cota e confermata sotto il governo Cirio per favorire chi risiede da tempo in Piemonte, condizione che per i giudici "non è correlata col bisogno di accedere a un'abitazione"

È incostituzionale la legge sulla casa della Regione Piemonte che garantisce un vantaggio per chi risiede da tempo sul territorio piemontese, garantendo piazzamenti migliori in graduatoria e quindi maggiori possibilità di accesso un alloggio di edilizia popolare. Un “prima i piemontesi” che dal 2010, quando fu approvato dalla giunta guidata da Roberto Cota, allora esponente di primo piano della Lega, si è trascinato fino all’anno scorso, quando un giudice del Tribunale di Torino ha impugnato un bando del Comune.

Il percorso si è concluso oggi, con la sentenza della Consulta che dichiara la norma incostituzionale: “Non c’è alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza o attività lavorativa nel territorio regionale”. La Corte Costituzionale collega il diritto alla casa a una condizione di bisogno o disagio, e in modo molto chiaro rispedisce al mittente la norma, visto che “la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento logico” col bisogno o il disagio. Una norma che viola l’articolo 3 della Costituzione sotto tre profili: prevede requisiti non correlati alla funzione propria dell’edilizia sociale, determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone fragili e tradisce la necessità di rimuovere gli ostacoli alla parità tra gli individui.

La decisione ora diventa una spada di Damocle anche per le successive modifiche introdotte dall’assessora alla Casa Chiara Caucino nella scorsa giunta Cirio, soltanto a febbraio 2024, che presentano lo stesso approccio della legge voluta da Cota e dunque rischiano la stessa sorte. Una questione che ora dovrà essere affrontata dal nuovo titolare delle deleghe Maurizio Marrone (FdI). Sostanzialmente, i giudici costituzionali ribadiscono un principio che i legislatori regionali continuano a violare: non puoi concedere sussidi sulla base della residenza o del domicilio se il criterio per l’attribuzione è il bisogno. Anche l’opposizione aveva paventato l’incostituzionalità del provvedimento, ma il centrodestra ha proseguito per la sua strada oggi sbarrata dalla Consulta.