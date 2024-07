PALAZZO LASCARIS

3-2-1-1: lo schema a Palazzo Lascaris, alle opposizioni va la "Legalità"

Definita la distribuzione delle commissioni al Consiglio regionale del Piemonte. La Lega vince il braccio di ferro e prende la guida della Sanità. I Fratelli conquistano Agricoltura (Sacchetto) e Bilancio (Ravello). Al segretario del Pd l'unica casella per le minoranze

È la Lega a vincere l’ultimo braccio di ferro nella spartizione degli incarichi con gli alleati di governo in Piemonte. Con l’assegnazione delle presidenze nelle sette commissioni permanenti, anche il Consiglio regionale, dopo la giunta, diventerà a tutti gli effetti operativo e il Carroccio può esultare per aver ottenuto il vertice della commissione Sanità, quella strategica da cui passano i più importanti provvedimenti sul tema che assorbe l’80 percento del bilancio regionale. Nonostante qualche riserva di Fratelli d’Italia e in particolare dell’assessore Federico Riboldi, a spuntarla è stato proprio il suo predecessore, Luigi Icardi e da questo momento inizierà una difficile convivenza. FdI avrebbe preferito la filiera, con una discendenza diretta tra assessore e presidente di commissione, proprio com’era avvenuto nella precedente legislatura con Icardi e Alessandro Stecco. Le è stato fatto notare, però, che i numeri e i rapporti di forza, a questa tornata, sono diversi.

In queste ore maggioranza e minoranze stanno componendo il puzzle attraverso un complesso Cencelli che – soprattutto nel caso del centrodestra – tiene conto anche della composizione della giunta e dell’Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris. Tre le presidenze per Fratelli d’Italia che ottiene la guida della Commissione Bilancio con Roberto Ravello, Agricoltura con Claudio Sacchetto e Cultura con Paola Antonetto. Avendo ottenuto la vicepresidenza del parlamentino piemontese, Forza Italia si accontenta della presidenza di un’unica commissione, i Trasporti, assegnata a Mauro Fava, mentre la Lega, oltre alla Sanità, avrà l’Autonomia per Andrea Cerutti. La lista Cirio, infine, ottiene con Sergio Bartoli la commissione Ambiente.

La settima commissione, quella per la Legalità, è assegnata invece alle minoranze e per quella casella il Pd ha già designato il suo segretario regionale Mimmo Rossi, tra i fondatori di Libera a Novara. Il suo vice sarà il pentastellato Pasquale Coluccio. Il Pd ottiene inoltre la vicepresidenza della commissioni Sanità (Daniele Valle), Bilancio (Fabio Isnardi), Trasporti (Nadia Conticelli), Commercio (Monica Canalis), Cultura (Emanuela Verzella), mentre il grillino Alberto Unia avrà la vicepresidenza della Commissione Ambiente, tema di cui già si è occupato quand’era assessore a Torino nella giunta di Chiara Appendino. Nessuna ulteriore casella è stata assegnata, invece, ad Avs che ha già ottenuto il posto di segretario d’aula per Valentina Cera. Infine il dem Alberto Avetta sarà a capo della Giunta per le elezioni.