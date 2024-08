Turismo in Piemonte, 6 milioni di arrivi, 52% stranieri

"Con oltre 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze, il Piemonte si afferma come una delle destinazioni turistiche più dinamiche d'Europa". E' quanto comunica la Regione in occasione dell'annuncio della presenza di una delegazione alla tappa di Tokyo del tour mondiale della nave scuola della marina militare italiana Amerigo Vespucci. "Gli stranieri - si legge in una nota - hanno superato gli italiani, rappresentando il 52% degli arrivi contro il 48% degli italiani. La crescita dei visitatori internazionali ha registrato un aumento del 15%, con Germania e Francia in testa e gli Stati Uniti al sesto posto". La Regione informa che "anche nei primi sei mesi di quest'anno, il trend positivo è proseguito, con un incremento degli arrivi e delle presenze che varia dal 2,2% al 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Alla tappa di Tokyo della 'Vespucci', in programma dal 25 al 30 agosto, ci sarà una delegazione guidata dal presidente della Regione, Alberto Cirio, e del Consorzio piemontese Land of Wine, che promuoverà vini provenienti da Langhe-Roero e Monferrato.