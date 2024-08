Ladri nel cantiere, arrestati a Torino

Due italiani, di 33 e 37 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Torino con l'accusa di avere trafugato del materiale edile da un cantiere. Gli agenti delle volanti e del commissariato San Paolo sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di un runner che aveva notato due persone aggirarsi vicino a dei container tra via Monte Ortigara e via Marsigli con un piede di porco. Il primo è stato bloccato subito, il secondo dopo un tentativo di fuga. Entrambi erano in possesso della refurtiva (il valore commerciale è stimato in circa 4.000 euro) che è stata restituita al proprietario.