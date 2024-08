Inps: cambio al vertice in Piemonte, nuovo direttore è Ciriaco

Cambio al vertice dell'Inps piemontese: dal 1° agosto 2024 il nuovo direttore regionale è Vincenzo Ciriaco. Ciriaco è originario di Maida (Catanzaro). Ha una laurea in giurisprudenza e si è formato come dirigente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, conseguendo anche un master all'università di Pisa. "All'interno dell'Inps - informa una nota dell'istituto - il dottor Ciriaco ha una lunga e prestigiosa carriera connotata dall'impegno per garantire l'efficienza e la trasparenza dell'agire pubblico al servizio dei cittadini". Ha ricoperto incarichi manageriali a Moncalieri, Asti e Torino, dove è stato direttore centrale pianificazione e controllo di Gestione e, dal 2023, direttore centrale della Risk management compliance e antifrode. È stato anche, ad interim, direttore regionale della Liguria.