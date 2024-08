Turi (+Europa), "da nuovo Pci solo vigliaccheria e vittimismo"

"Giù le mani da Marco Taradash, storico dirigente radicale e nostro candidato alle elezioni europee 2024 per la lista Stati Uniti d' Europa circoscrizione Nord-Ovest. Le vostre schifose liste che trasudano antisemismo, perché di questo si tratta e neanche avete il coraggio di ammetterlo, le rispediamo con forza al mittente". Così, in una nota, Andrea Turi, portavoce di +Europa Torino, a proposito della lista i "agenti sionisti" pubblicata dal (Nuovo) Partito Comunista Italiano. "Non ci fate paura - prosegue Turi - siete stati sepolti dalla Storia e non avete niente di 'nuovo' perché la vostra vigliaccheria e il vostro vittimismo sono quelli di sempre. La vostra lista tradisce solo l'intento di gettare benzina sul fuoco e portare il conflitto mediorientale in Occidente. Fallirete anche in questo".