Merlo, futuro montagna è centrale per il Piemonte

"La difesa, la valorizzazione e la infrastrutturazione dei territori montani restano una delle questioni politiche centrali della Regione Piemonte a guida Alberto Cirio. E proprio partendo dal crescente turismo estivo nelle montagne piemontesi di questi mesi arriva la conferma che è sempre più indispensabile rafforzare una politica e un progetto specifici per il futuro dei territori montani. Prospettiva che passa non solo attraverso l'attivazione dei servizi essenziali per le persone e le comunità locali ma anche, e soprattutto, con una specifica ed efficace politica di sgravi fiscali, di aiuti per le pubbliche amministrazioni e di incentivi concreti per restare in questi territori". Lo dichiara Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi Popolari uniti, assessore a Pragelato (Torino). "Per fortuna - aggiunge - il programma politico ed amministrativo della coalizione che ha vinto le recenti elezioni regionali già prevede una forte e specifica attenzione al futuro della montagna. E dove non esistono, e questo è un ulteriore elemento positivo, partiti che predicano la 'decrescita felice' da un lato o un fondamentalismo ed estremismo ambientalista dall'altro. Semmai, serve un progetto amministrativo, e politico, che solo partiti responsabili e che puntano allo sviluppo e ad una reale promozione del territorio, possono garantire".