Fiamme in pizzeria ad Acqui Terme, locale inagibile

Un incendio è divampato nella notte ad Acqui Terme nella pizzeria 'New Gallery' di corso Bagni. Le operazioni di spegnimento si sono concluse verso le 4. Il locale era chiuso e a dare l'allarme, intorno all'una, è stato un residente nella zona. Secondo le rilevazioni dei vigili del fuoco le fiamme si sono propagate da un ripostiglio del retrobottega. Il fumo ha annerito le altre sale e il locale è stato dichiarato inagibile. Non sono stati trovati segni di forzatura su porte e finestre e la circostanza lascia pensare a un'origine non dolosa del rogo. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.