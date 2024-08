Caldo: allerta a Torino per afa e temperature in aumento

E' allerta caldo a Torino. Dopo alcuni giorni con temperature nella norma, nelle prossime ore è prevista un'accentuazione di afa e caldo. Secondo l'ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte, domani è prevista un'allerta caldo di livello 2 (bollino arancione), con temperatura percepita di 35 gradi. Venerdì 30 agosto sarà invece una giornata da bollino rosso, a segnalare un forte disagio bioclimatico. Il Comune di Torino alle consuete raccomandazioni e ai consigli per limitare il disagio per le persone più fragili, tra cui bambini e anziani, ricorda che ha predisposto l'apertura nelle varie Circoscrizioni di aree di accoglienza climatizzate, attrezzate con condizionatori o ventilatori, a libero accesso. Inoltre è attivo anche il Servizio aiuto anziani, una vera e propria "sentinella telefonica" per fornire informazioni utili sull'allerta meteo o accogliere richieste di aiuto, grazie alla collaborazione di una rete di associazioni di volontariato che possono anche fornire, in particolare agli anziani soli, servizi di accompagnamento per visite mediche, piccole commissioni, ritiro della pensione e qualche ora di compagnia al domicilio.