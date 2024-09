Maltempo, ponte crollato nel Torinese

A causa delle forti piogge che dalla notte stanno interessando il Piemonte, a Mattie, in provincia di Torino, é crollato un ponte. Secondo le prime informazioni una trentina sarebbero le persone rimaste isolate. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Le zone del torinese maggiormente interessate dal maltempo sono la Valsusa, la Val Sangone e la Val Chisone dove i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi. A causa dell'allagamento del piano viabile, a Pinerolo, nel torinese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 'Dei Laghi di Avigliana'. Il traffico veicolare è deviato sui vicini rami di svincolo. A darne notizia Anas, presente sul poste con le proprie squadre insieme con le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.