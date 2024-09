Sciopero trasporto pubblico locale il 13 settembre a Torino

Il sindacato Fast Confsal ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a Torino della durata di 24 ore per venerdì 13 settembre su questioni aziendali. Lo rende noto l'azienda del trasporto locale di Torino Gtt. Il servizio sarà effettuato nelle ore di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per bus, tram, metropolitana, servizi al cliente; da inizio servizio alle 7,30 e dalle 14,30 alle 17,30 per i mezzi extraurbani e la tratta Aeroporto-Ceres.